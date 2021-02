Australian Open 2021, Daniil Medvedev: “In finale la pressione sarà tutta su Djokovic” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Daniil Medvedev, numero 4 del tabellone, affronterà domenica in finale agli Australian Open 2021 di tennis il serbo Novak Djokovic, numero 1 ATP: il russo nella mattinata italiana, infatti, ha sconfitto l’ellenico Stefanos Tsitsipas in tre set nella seconda semifinale maschile. Così Medvedev a fine incontro: “Mi sono preso uno spavento, ho ripensato al match di Tsitsipas contro Nadal, che poi nel terzo set è girato. Era una delle mie prime semifinali Slam e sono felice di essere in finale, nel momento difficile ho cercato di piazzare ace e di giocare vincenti, ma ho fatto errori nel game in cui ho subito il break“. Sul match nel suo complesso: “Ho intravisto le statistiche, ho piazzato più vincenti rispetto a lui, ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021), numero 4 del tabellone, affronterà domenica inaglidi tennis il serbo Novak, numero 1 ATP: il russo nella mattinata italiana, infatti, ha sconfitto l’ellenico Stefanos Tsitsipas in tre set nella seconda semimaschile. Cosìa fine incontro: “Mi sono preso uno spavento, ho ripensato al match di Tsitsipas contro Nadal, che poi nel terzo set è girato. Era una delle mie prime semifinali Slam e sono felice di essere in, nel momento difficile ho cercato di piazzare ace e di giocare vincenti, ma ho fatto errori nel game in cui ho subito il break“. Sul match nel suo complesso: “Ho intravisto le statistiche, ho piazzato più vincenti rispetto a lui, ma ...

