Problemi batteria Google Pixel 5: di notte percentuale in calo (Di martedì 16 febbraio 2021) Il periodo non è particolarmente fortunato per i Google Pixel 5, ancora una volta protagonista in Rete di lamentele ad opera di un gruppo di utenti. Se in questo articolo vi avevamo parlato di Problemi relativi al volume della riproduzione video, dei suoni di sistema e delle notifiche, quest'oggi ci soffermeremo su quelli che purtroppo sta riscontrando la batteria a ridosso delle ore notturne. A quanto pare, i Google Pixel 5, quando quasi del tutto inattivi, tendono a scaricarsi rapidamente, raggiungendo una percentuale di carica residua decisamente bassa, molto di più rispetto a quella della sera prima. La Redazione di 'androidauthority.com' ha provato ad approfondire la vicenda con un'unità disponibile presso il proprio staff, riportando che, nel corso della ...

