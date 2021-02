Grande Fratello VIP 5, Tommaso Zorzi ad un passo dalla squalifica nella notte (Di sabato 13 febbraio 2021) Il concorrente Tommaso Zorzi ha provato ad abbandonare la casa del GF VIP 5 dirigendosi improvvisamente verso la porta rossa di uscita e senza dare delle spiegazioni ai suoi amici concorrenti. Purtroppo era chiusa a chiave e quindi non è potuto andarsene. Si pensa che sia stata volutamente chiusa per impedirne la sua uscita, dopo che gli organizzatori del programma l’hanno visto agitato e nervoso, sapendo anche di una sua discussione avuta precedentemente, anche con determinati compagni della casa. Infatti questa sua decisione anche costretta, è giustificabile per dei filmati su di lui che non gli sono piaciuti, per aver fatto conoscere in pubblico dei suoi atteggiamenti negativi e per le accuse di essere stato, anche un bugiardo alcune volte. Tommaso Zorzi stufo quindi delle considerazioni fastidiose su di lui e non ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 13 febbraio 2021) Il concorrenteha provato ad abbandonare la casa del GF VIP 5 dirigendosi improvvisamente verso la porta rossa di uscita e senza dare delle spiegazioni ai suoi amici concorrenti. Purtroppo era chiusa a chiave e quindi non è potuto andarsene. Si pensa che sia stata volutamente chiusa per impedirne la sua uscita, dopo che gli organizzatori del programma l’hanno visto agitato e nervoso, sapendo anche di una sua discussione avuta precedentemente, anche con determinati compagni della casa. Infatti questa sua decisione anche costretta, è giustificabile per dei filmati su di lui che non gli sono piaciuti, per aver fatto conoscere in pubblico dei suoi atteggiamenti negativi e per le accuse di essere stato, anche un bugiardo alcune volte.stufo quindi delle considerazioni fastidiose su di lui e non ...

