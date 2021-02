Di Maio: "Rispetto la scelta di Alessandro, spero non sia un addio. M5S sarà sempre in debito con lui" (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Con Alessandro conservo i più bei ricordi degli ultimi otto anni. Anche quelli più tristi e difficili. E per questo saremo sempre uniti da un profondo legame. Quando ieri mi ha annunciato la sua intenzione di farsi da parte è stata dura accettarlo”. Così Luigi Di Maio scrive su Facebook dopo le parole di Alessandro Di Battista, che ieri ha annunciato il suo passo di lato dopo il ‘sì’ al governo Draghi da parte degli attivisti M5S su Rousseau. Di Maio ha proseguito: “Insieme abbiamo portato avanti battaglie civili e sociali, abbiamo promosso l’approvazione di leggi cruciali che permetteranno ai nostri figli di vivere una vita migliore. Non è un mistero che io ed Ale durante questi anni in diverse circostanze abbiamo avuto una visione diversa, ma ci siamo sempre detti le cose con ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Conconservo i più bei ricordi degli ultimi otto anni. Anche quelli più tristi e difficili. E per questo saremouniti da un profondo legame. Quando ieri mi ha annunciato la sua intenzione di farsi da parte è stata dura accettarlo”. Così Luigi Discrive su Facebook dopo le parole diDi Battista, che ieri ha annunciato il suo passo di lato dopo il ‘sì’ al governo Draghi da parte degli attivisti M5S su Rousseau. Diha proseguito: “Insieme abbiamo portato avanti battaglie civili e sociali, abbiamo promosso l’approvazione di leggi cruciali che permetteranno ai nostri figli di vivere una vita migliore. Non è un mistero che io ed Ale durante questi anni in diverse circostanze abbiamo avuto una visione diversa, ma ci siamodetti le cose con ...

