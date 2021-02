Pomeriggio 5: aggredita in diretta una troupe durante un collegamento (Di giovedì 11 febbraio 2021) durante la punata di Pomeriggio 5 andata in onda nel corso della giornata di ieri ci sono stati dei momenti di grande tensione. Una troupe è stata aggredita in diretta proprio durante la messa in onda del servizio da parte di Barbara D'Urso. Vediamo nel dettaglio cosa è successo nel famoso programma televisivo di casa Mediaset. troupe di Pomeriggio 5 aggredita in diretta L'inviata Cristina Battista si trovava a Faenza, presso l'abitazione in cui è stato ritrovato il corpo di Ilenia Fabbri, la donna 46enne deceduta a seguito di una ferita alla gola. Barbara D'Urso ha lanciato il servizio dallo studio proprio nel momento in cui la troupe di Pomeriggio 5 stava tentando di avvicinare la ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 11 febbraio 2021)la punata di5 andata in onda nel corso della giornata di ieri ci sono stati dei momenti di grande tensione. Unaè statainpropriola messa in onda del servizio da parte di Barbara D'Urso. Vediamo nel dettaglio cosa è successo nel famoso programma televisivo di casa Mediaset.diinL'inviata Cristina Battista si trovava a Faenza, presso l'abitazione in cui è stato ritrovato il corpo di Ilenia Fabbri, la donna 46enne deceduta a seguito di una ferita alla gola. Barbara D'Urso ha lanciato il servizio dallo studio proprio nel momento in cui ladi5 stava tentando di avvicinare la ...

