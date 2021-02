12 02 2021. Oggi una data palindroma (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo la Candelora 2020, clamoroso giorno palindromo di cui si è parlato in tutto il mondo, l’anno prossimo tornerà un altro giorno che si può leggere indifferentemente da destra a sinistra: è il 12 febbraio 2021, 12 02 2021. Il palindromo è una parola o una frase che letta al contrario, ovvero da destra verso sinistra non cambia e non cambia di significato come ad esempio: ereggere irene cerca sacre ceneri 12 02 2021 Venerdì 12/02/2021, alle ore ore 21.12, saremo in presenza di una data e di un orario palindromi. le date palindrome (più recenti) già trascorse: 02 02 2020 (2 febbraio 2020) 21 02 2012 (21 febbraio 2012) 11 02 2011 (11 febbraio 2011) 01 02 2010 (1 febbraio 2010) 20 02 2002 (20 febbraio 2002) 10 02 2001 (10 febbraio 2001) Curiosità 1: Questa data del 12 02 ... Leggi su udine20 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo la Candelora 2020, clamoroso giorno palindromo di cui si è parlato in tutto il mondo, l’anno prossimo tornerà un altro giorno che si può leggere indifferentemente da destra a sinistra: è il 12 febbraio, 12 02. Il palindromo è una parola o una frase che letta al contrario, ovvero da destra verso sinistra non cambia e non cambia di significato come ad esempio: ereggere irene cerca sacre ceneri 12 02Venerdì 12/02/, alle ore ore 21.12, saremo in presenza di unae di un orario palindromi. le date palindrome (più recenti) già trascorse: 02 02 2020 (2 febbraio 2020) 21 02 2012 (21 febbraio 2012) 11 02 2011 (11 febbraio 2011) 01 02 2010 (1 febbraio 2010) 20 02 2002 (20 febbraio 2002) 10 02 2001 (10 febbraio 2001) Curiosità 1: Questadel 12 02 ...

Ultime Notizie dalla rete : 2021 Oggi Vaccini: in Calabria dosi a insegnanti insieme ad 80enni

Il personale scolastico calabrese sarà vaccinato contestualmente alla popolazione ultra 80enne. È quanto ha deciso il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì che oggi ha convocato, in videoconferenza, la responsabile dell'Ufficio scolastico regionale e i rappresentanti di tutte le sigle sindacali del settore per comunicare il nuovo programma, ideato per ...

Masterchef Italia 10, Ed.2021/ Eliminati, diretta: ritmo insostenibile

di Matteo Fantozzi) IL GIOCO DELLE COPPIE A Masterchef Italia 2021 oggi, come sempre, non si scherza. L'ospite della prima puntata è il giovane chef Jeremy Chan che ha messo tutti in difficoltà a ...

Coppa Italia 2021 oggi: Atalanta-Napoli 3-1. Tabellone e risultati QUOTIDIANO.NET Somministrate oggi prime delle 40 mila dosi Astrazeneca in Lombardia

In Lombardia spiccano oggi gli oltre 600 casi della provincia di Milano ed i quasi 800 nel Brescano. I decessi oggi sono stati +54 (ieri erano stati +39). Lo fa sapere una nota dell’assessorato al Wel ...

Vaccini Covid, il «test Israele» sugli over 60: i contagi scendono di oltre un terzo

I primi dati che arrivano da Israele, dove il 90% degli over 60 ha già ricevuto la prima dose di Pfizer-BioNTech, fanno chiarezza su come può essere il mondo dopo la distribuzione capillare del vaccin ...

