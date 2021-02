Pupi Avati su Lei mi parla ancora: “Quando si è giovani la ragionevolezza è tossica” (Di martedì 9 febbraio 2021) La video intervista a Pupi Avati, che in Lei mi parla ancora racconta un amore durato 65 anni, con protagonisti Renato Pozzetto e Fabrizio Gifuni. Pupi Avati adatta per il cinema il romanzo di Giuseppe Sgarbi Lei mi parla ancora - Memorie edite e inedite di un farmacista, pubblicato nel 2016. È la storia autobiografica di Sgarbi, detto Nino, sposato per 65 anni con Rina, con cui continua a parlare anche dopo la sua morte. A interpretare i longevi sposi da giovani sono rispettivamente Lino Musella e Isabella Ragonese, mentre Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli sono i coniugi da anziani. Su Sky Cinema dall'otto febbraio, Lei mi parla ancora è un film che racconta con tenerezza il passare ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 febbraio 2021) La video intervista a, che in Lei miracconta un amore durato 65 anni, con protagonisti Renato Pozzetto e Fabrizio Gifuni.adatta per il cinema il romanzo di Giuseppe Sgarbi Lei mi- Memorie edite e inedite di un farmacista, pubblicato nel 2016. È la storia autobiografica di Sgarbi, detto Nino, sposato per 65 anni con Rina, con cui continua are anche dopo la sua morte. A interpretare i longevi sposi dasono rispettivamente Lino Musella e Isabella Ragonese, mentre Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli sono i coniugi da anziani. Su Sky Cinema dall'otto febbraio, Lei miè un film che racconta con tenerezza il passare ...

