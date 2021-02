Fiorentina, Commisso: “C’è stata programmazione sin dal primo giorno, ora dobbiamo vincere” (Di martedì 9 febbraio 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club viola, ha voluto fare un bilancio di questa prima metà della stagione: “È stato un periodo molto impegnativo, abbiamo annunciato il nostro Centro Sportivo. Ho parlato con la Prima Squadra in privato e siamo al punto che dobbiamo fare buone partite e vincere. È vero che nelle ultime 5 partite abbiamo perso con Inter e Napoli, ma è pur vero che abbiamo fatto 7 punti in 5 gare. Questa media va bene, non è perfetta, ma va bene. Le prossime partite contro Sampdoria, Spezia e Udinese dobbiamo vincerle o quantomeno provare a farlo perché non c’è più tempo disponibile per pensare al futuro”. “Il futuro è oggi, i giocatori sanno che bisogna giocare forte. Mi auguro che quando tornerò saremo in una ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Il presidente della, Rocco, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club viola, ha voluto fare un bilancio di questa prima metà della stagione: “È stato un periodo molto impegnativo, abbiamo annunciato il nostro Centro Sportivo. Ho parlato con la Prima Squadra in privato e siamo al punto chefare buone partite e. È vero che nelle ultime 5 partite abbiamo perso con Inter e Napoli, ma è pur vero che abbiamo fatto 7 punti in 5 gare. Questa media va bene, non è perfetta, ma va bene. Le prossime partite contro Sampdoria, Spezia e Udinesevincerle o quantomeno provare a farlo perché non c’è più tempo disponibile per pensare al futuro”. “Il futuro è oggi, i giocatori sanno che bisogna giocare forte. Mi auguro che quando tornerò saremo in una ...

