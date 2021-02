(Di martedì 9 febbraio 2021) Tra i democratici gli imbarazzi non mancano nel dover stare in un governo a presenza leghista. Ma cercano di marcare i punti: "Posso dire che siamo veramente molto soddisfatti del contributo, dei ...

borghi_claudio : Salvini incoerenteeee prima così - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI, IL SÌ A MARIO DRAGHI MANDA IN TILT LA SINISTRA: LA MOSSA DELLA LEGA FONDAMENTALE - NicolaPorro : Le svolte di #Salvini, l’astuzia di #Renzi, i sonni di #Zingaretti. I nuovi equilibri della politica nell’era di… - zazoomblog : Draghi e Zingaretti mettono un argine a Salvini: Progressività fiscale e niente condoni - #Draghi #Zingaretti… - zazoomblog : Berlusconi: Sostegno a Draghi suo governo di unità nazionale Zingaretti: Il perimetro dellesecutivo lo decide il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Zingaretti

09 feb 16:14: "Pd e Lega restano forze alternative, tocca atracciare perimetro di governo" 09 feb 15:50 L'arrivo di Silvio Berlusconi da Mario09 feb 15:46: "Bene ...'Non possiamo che confermare la nostra fiducia al presidente incaricato', ha sottolineato, che ha aggiunto: 'Connon abbiamo parlato di rapporti con altri partiti e in particolare ...Autonomia dei territori nessuna volontà di imporre o calare dall’alto nulla ma spirito unitario per provare a vincere”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti dopo aver incontrato il presidente d ...Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti dopo le consultazioni col premier incaricato Mario Draghi. “Siamo veramente molto soddisfatti per le linee guida e abbiamo apprezzato l’approccio culturale, ...