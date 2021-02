Tajani chiede a Giorgia Meloni di fare «un passo in più» (Di lunedì 8 febbraio 2021) «Gli abbiamo esposto le nostre idee su economia, crescita, infrastrutture, accesso al credito, trovandolo in sintonia con noi. Gli abbiamo offerto i nostri piani sul Recovery Plan e sui vaccini. E abbiamo indicato le tre riforme prioritarie da fare assieme al Recovery: burocrazia, fisco e giustizia. Essenziali perché l’Italia si alzi». Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, alla guida delle consultazioni del partito, racconta al Corriere il confronto con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. «Abbiamo chiesto un governo sia politico che tecnico, perché l’azione dell’esecutivo sia più forte ed efficace», spiega. Nessun veto sulla maggioranza allargata a Pd, M5S e LeU: «La richiesta del capo dello Stato era rivolta a tutti. Non è il governo di una maggioranza quello che nascerà, ma dei migliori… Noi siamo pronti a toglierci la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 8 febbraio 2021) «Gli abbiamo esposto le nostre idee su economia, crescita, infrastrutture, accesso al credito, trovandolo in sintonia con noi. Gli abbiamo offerto i nostri piani sul Recovery Plan e sui vaccini. E abbiamo indicato le tre riforme prioritarie daassieme al Recovery: burocrazia, fisco e giustizia. Essenziali perché l’Italia si alzi». Così Antonio, vicepresidente di Forza Italia, alla guida delle consultazioni del partito, racconta al Corriere il confronto con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. «Abbiamo chiesto un governo sia politico che tecnico, perché l’azione dell’esecutivo sia più forte ed efficace», spiega. Nessun veto sulla maggioranza allargata a Pd, M5S e LeU: «La richiesta del capo dello Stato era rivolta a tutti. Non è il governo di una maggioranza quello che nascerà, ma dei migliori… Noi siamo pronti a toglierci la ...

Raffael14504018 : @serenaviani @antoniopolito1 La lega d'accordo con Meloni e Tajani vi ha messo in un cul de sac GIGANTESCO perche… - annamariavasile : RT @confundustria: Tajani ,che per fare la dichiarazione di intenti ai giornalisti, chiede al segretario se deve tenere la mascherina o tog… - MariaAversano1 : RT @confundustria: Tajani ,che per fare la dichiarazione di intenti ai giornalisti, chiede al segretario se deve tenere la mascherina o tog… - vittoriodiri : RT @confundustria: Tajani ,che per fare la dichiarazione di intenti ai giornalisti, chiede al segretario se deve tenere la mascherina o tog… - MarcoBatarea : RT @confundustria: Tajani ,che per fare la dichiarazione di intenti ai giornalisti, chiede al segretario se deve tenere la mascherina o tog… -