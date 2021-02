Post-Handanovic, Rui Silva scala le gerarchie: operazione low cost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il portoghese Rui Silva per il Post-Handanovic Nonostante le difficoltà economiche del momento, accentuate da problemi societari in casa Inter si pensa al calciomercato e in particolar modo al Post-Handanovic. Tra i nomi sondati dai dirigenti nerazzurri torna a scalare le gerarchie quello del portoghese Rui Silva in scadenza di contratto con il Granada. “Passi avanti dell’Inter per Rui Silva. Il portiere portoghese del Granada, da tempo sotto la lente di ingrandimento degli osservatori nerazzurri, è in scadenza di contratto. Evidentemente si tratta di un’occasione speciale. Rui Silva, infatti, oltre a non costare nulla per il cartellino, verrebbe “firmato” con un ingaggio non particolarmente ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il portoghese Ruiper ilNonostante le difficoltà economiche del momento, accentuate da problemi societari in casa Inter si pensa al calciomercato e in particolar modo al. Tra i nomi sondati dai dirigenti nerazzurri torna are lequello del portoghese Ruiin scadenza di contratto con il Granada. “Passi avanti dell’Inter per Rui. Il portiere portoghese del Granada, da tempo sotto la lente di ingrandimento degli osservatori nerazzurri, è in scadenza di contratto. Evidentemente si tratta di un’occasione speciale. Rui, infatti, oltre a nonare nulla per il cartellino, verrebbe “firmato” con un ingaggio non particolarmente ...

FootballAndDre1 : Vedendo un paio di video di Rui Silva, sembra avere le sembianze di un portiere. Dopo le due stagioni di Handanovic… - Matador1337 : @Post_Iccia @Wolviesix @RadioBonanzaNFL Ma no io a Wolvie voglio bene come avesse gambizzato Handanovic, però ecco… - interliveit : ??#Inter, #Musso sempre in pole per il post #Handanovic: all'#Udinese potrebbero finire #Pirola ed #Esposito… - Nadyworld1964 : RT @BiffiLuca: Ribadisco un concetto Julio Cesar il più grande portiere dell' Inter Post Zenga , mandato via a 33 anni perché ritenuto non… - PandArancio : Ho gli effetti della sindrome da stress post traumatico ogni volta che facciamo un retropassaggio verso Handanovic -