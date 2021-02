“Rientrare a casa a cena? Non ci penso proprio”. Storie di papà cambiati dalla pandemia (Di sabato 6 febbraio 2021) “Rientrare a casa alle otto di sera? Non ci penso nemmeno”: Daniele Marzano, esperto di comunicazione e autore di “Guida senza patente”, è uno dei tanti papà a cui la pandemia ha mostrato un modo di vivere diverso, più lento ed intimo, più a contatto con la famiglia e la casa. A lui, che di figli ne ha tre, di cui uno nato proprio dopo il lockdown, abbiamo chiesto cosa provano i padri oggi, ad un anno dallo stravolgimento delle proprie abitudini di vita. Quanti di loro sono pronti a tornare al lavoro “alla vecchia maniera”? Daniele fa parte della schiera dei papà che hanno imparato ad apprezzare le gioie dello smart working: “Quella che prima era la pausa caffè con i colleghi, oggi è la pausa coccole con mio figlio neonato - ci racconta -. Faccio il ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) “alle otto di sera? Non cinemmeno”: Daniele Marzano, esperto di comunicazione e autore di “Guida senza patente”, è uno dei tantia cui laha mostrato un modo di vivere diverso, più lento ed intimo, più a contatto con la famiglia e la. A lui, che di figli ne ha tre, di cui uno natodopo il lockdown, abbiamo chiesto cosa provano i padri oggi, ad un anno dallo stravolgimento delle proprie abitudini di vita. Quanti di loro sono pronti a tornare al lavoro “alla vecchia maniera”? Daniele fa parte della schiera deiche hanno imparato ad apprezzare le gioie dello smart working: “Quella che prima era la pausa caffè con i colleghi, oggi è la pausa coccole con mio figlio neonato - ci racconta -. Faccio il ...

GrandeFratello : Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa pe… - Mojito30210 : @rosis_s @GassmanGassmann Signori ma guardate che per tardi non si intende rientrare a mezzanotte. Per tardi vuol d… - Cazzola123 : RT @Lanuovaecologia: - Alessia69406712 : @LaCiuraRaffaele Nemmeno qui fa freddo, ma l'umidità mi permette di rientrare in casa come se avessi fatto tre ore di Zumba. - RoccoRavildi1 : @Dany97642129 Buongiorno Dany ? ti comprendo benissimo e non vedo l'ora di rientrare a casa da lavoro e abbraciare… -