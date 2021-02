Oxford: via ai test per combinare i vaccini AstraZeneca e Pfizer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Al via un trial dell’Università di Oxford che coinvolgerà 800 persone e che utilizzerà AstraZeneca e Pfizer. L’obiettivo è verificare se l’efficacia sia maggiore o minore. Primi risultati in estate Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 4 febbraio 2021) Al via un trial dell’Università diche coinvolgerà 800 persone e che utilizzerà. L’obiettivo è verificare se l’efficacia sia maggiore o minore. Primi risultati in estate

SkyTG24 : Oxford, al via sperimentazione di mix di vaccini contro il Covid 19 - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Oxford, al via sperimentazione di mix di vaccini contro il Covid 19 - Etherbankingita : Coronavirus oggi. Locatelli (Css): entro giugno attesi almeno 20 milioni vaccinati. Usa, 3.700 morti in 24 ore… - G_L_U : RT @SkyTG24: Oxford, al via sperimentazione di mix di vaccini contro il Covid 19 - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Oxford, al via sperimentazione di mix di vaccini contro il Covid 19 -