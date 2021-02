Elisabetta Gregoraci provata per il lutto di Dayane Mello | “Non riesco a dormire” – VIDEO

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La giornata di ieri è stata particolarmente difficile sia dentro che fuori la Casa del GF Vip. Tutti i muri e gli attriti esistenti nei confronti disono inevitabilmente caduti di fronte ad un dolore così grande come la morte di un fratello lontano e per cause drammatiche come un incidente stradale. Tra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Durante la visione del film, in una scena tra Manuela Arcuri e Vincenzo Salemme, arriva il colpo di scena: l'attrice romana cita. L'ex moglie di Flavio Briatore è stata una ex ...Tra coloro che si sono stretti attorno a Dayane, anche solo con il pensiero, anchee il pensiero a Dayane Mello Abbiamo già visto la reazione dei tanti ex ...GF Vip: Elisabetta Gregoraci nominata nel film mostrato ieri nel reality show. La reazione dei concorrenti rimasti in gioco (VIDEO) ...Elisabetta Gregoraci provata per il lutto di Dayane Mello: “Non riesco a dormire”, il video in cui l'ex Vippona svela tutta la sua tristezza.