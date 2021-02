Dawson’s Creek | Joey | Dawson | e la Friends-but-maybe-lovers zone

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Si narra che già ai tempi di Adamo ed Eva l’annosa questione fosse: siamo amici o qualcosa di più? Universalmente e mitologicamente tutti abbiamo avuto un momento di crash totale in cui la nostra mente ha realizzato «oddio ho una cotta per il mio amico/a e questa cotta è a senso unico». Quel momento è quello in cui realizzi, senza speranza alcuna, che sei in quello che la cosiddetta cultura di massa definisce FRIENDZONE.