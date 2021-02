Smart working | ecco le scuse più frequenti e assurde

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) A fine febbraio, per molti di noi, sarà un anno di smart working . E si cominciano a fare i primi bilanci per circa i 6,58 milioni che sono stati a casa a lavorare durante il primo lockdown, per poi arrivare ai circa 5,35 milioni attuali, come registrato dai dati aggiornati dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Una crescita esponenziale per il lavoro da casa che ha coinvolto soprattutto il comparto impiegatizio. Siamo passati dalle difficoltà iniziali al maneggiare con disinvoltura software di gestione di riunioni virtuali e clouding. E immancabili con l’era dello smart working sono nate anche le nuove scuse digitali.

sole24ore : Fuga dalla città: quando lo smart working da un piccolo borgo vale più della carriera - DadoneFabiana : I dipendenti pubblici promuovono a pieni voti lo #smartworking e, da ministro che lo ha fortemente voluto come stru… - KerzaV : @micheciprovo Ancora una volta le lavoratrici sono quelle che stanno pagando il prezzo più alto ?? Chi non ha potuto… - fpotetti : “Lavoro informatico e smart working” - emanuelemasiero : ?? Nuovo Podcast! 'b2b - è arrivata la fine dello smart working?' su @Spreaker #business -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working

QuiFinanza

Leggi anche Sky, piùdopo il Covid. Addio a uno dei palazzi di Santa Giulia In questo lotto sorgeranno circa 650 appartamenti distribuiti su 11 edifici che saranno interamente destinati ...... con la creazione di spazi di coworking e, l'Italia farebbe un balzo deciso nell'era digitale aumentando le opportunità offerte dall'innovazione tecnico - organizzativa. Al fianco della ...La connessione Internet non stabile, il microfono che non funziona, la videocamera difettosa: tutte le nuove scuse inventate durante questo periodo di lavoro da casa ...COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale di Business Wire Lenovo: Long Term Sustainable Growth Strategy Drives Record Results for Second Consecutive Quarter . Second consecu ...