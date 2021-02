Giro “Governo Draghi dovrebbe essere di scopo” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Mattarella ieri ci ha spiegato che non è possibile andare a votare perché c’è il Coronavirus, quindi ha di fatto rinviato la data delle elezioni”. Così il senatore di Forza Italia, Francesco Giro. ror/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Mattarella ieri ci ha spiegato che non è possibile andare a votare perché c’è il Coronavirus, quindi ha di fatto rinviato la data delle elezioni”. Così il senatore di Forza Italia, Francesco. ror/sat/red su Il Corriere della Città.

FratellidItalia : ?? Il governo Conte ha preso in giro i #ristoratori. Aiutiamoli ?? - LegaSalvini : CRISI DI GOVERNO, #SALVINI: 'ALTRI 4 GIORNI SPRECATI. CONTE TER? UNA PRESA IN GIRO' - NicolaPorro : In Danimarca il governo socialdemocratico annuncia un giro di vite sui migranti. Leggete (e fate leggere alla nostr… - Ambrogi31590686 : @MeNeFrego___ Senza girarci in giro, Farà sicuramente meglio del governo di scappati di casa giallorosso... Ha salv… - RebelEkonomist : @Dentorii beh il governo tecnico arriva proprio per prendere quelle decisioni drastiche :) il punto è che se le rif… -