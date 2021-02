Draghi, i dubbi dell’ex compagno di classe Giancarlo Magalli (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Mario Draghi ha ricevuto l’incarico, dal presidente Sergio Mattarella, di formare un nuovo governo. L’ex numero della Bce ha accettato con riserva e, dopo aver incontrato i vertici della Camera e del Senato, si appresta a confrontarsi con gli esponenti dei gruppi parlamentari. C’è però chi sospetta che saranno proprio i partiti a mettere i bastoni tra le ruote a Mario Draghi: si tratta di Giancarlo Magalli, noto conduttore tv e compagno di classe del presidente incaricato. Giancarlo Magalli si è detto timoroso del fatto che “i politici di mestiere – ha dichiarato all’Adnkronos – gli remeranno tutti contro affinché non si noti troppo che è più bravo di loro”. Il conduttore televisivo, compagno di ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Marioha ricevuto l’incarico, dal presidente Sergio Mattarella, di formare un nuovo governo. L’ex numero della Bce ha accettato con riserva e, dopo aver incontrato i vertici della Camera e del Senato, si appresta a confrontarsi con gli esponenti dei gruppi parlamentari. C’è però chi sospetta che saranno proprio i partiti a mettere i bastoni tra le ruote a Mario: si tratta di, noto conduttore tv edidel presidente incaricato.si è detto timoroso del fatto che “i politici di mestiere – ha dichiarato all’Adnkronos – gli remeranno tutti contro affinché non si noti troppo che è più bravo di loro”. Il conduttore televisivo,di ...

