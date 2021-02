Borsa: Milano apre a +2,95% con Draghi da Mattarella (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Borsa di Milano apre in forte rialzo nell’attesa che l’ex presidente della Bce, Mario Draghi salga al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . Il primo Ftse Mib segna un +2,95%... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ladiin forte rialzo nell’attesa che l’ex presidente della Bce, Mariosalga al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio. Il primo Ftse Mib segna un +2,95%...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Borsa:Europa positiva, Draghi fa volare Milano (+2,7%) con le banche, giu' lo spread

Gli occhi sono puntati pero' su Milano (+2,7%), spinta dall'euforia per la prospettiva di Mario Draghi presidente del Consiglio: ieri sera il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si e' ...

Rinnovabili, Alerion annuncia aumento di capitale da 300 milioni nel 2021

Il consiglio di amministrazione di Alerion Clean Power , società attiva nel campo delle rinnovabili e quotata alla Borsa di Milano, ha approvato il Piano Industriale 2021 - 2023 , che punta a far diventare il gruppo uno dei principali operatori nel settore delle fonti rinnovabili in Europa, con 3 TWh di ...

Effetto Draghi sulla Borsa: Milano in netto rialzo, +2,55%. Spread scende a 105 punti. Schizzano i titoli bancari e assicurativi

La convocazione di Mario Draghi al Quirinale, alle 12, spinge in alto la Borsa che in mattinata ha aperto con il Ftse Mib che ha fatto segnare un +2,95% a 22.733 punti. In attesa dell’incontro tra col ...

