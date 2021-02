Festa clandestina nel Torinese: in 80 a ballare senza mascherina (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - Un'ottantina di persone, tutte di età tra i 40 e i 50 anni, che ballano e consumano alcolici senza nemmeno indossare la mascherina. E' l'incredibile scena presentatasi nel pomeriggio di domenica - ancora vigente la “zona arancione” per il Piemonte - agli agenti del commissariato di Rivoli. Teatro dell'happening danzante un locale di corso Francia, formalmente un circolo privato ma di fatto una discoteca, al cui interno stava avendo luogo una Festa clandestina in palese violazione delle prescrizioni anti-Covid. L'appuntamento era stato organizzato mediante un tam-tam via whatsapp con indicazione del prezzo (“10 euro con un drink”) e le indicazioni delle “giustificazioni” da fornire in caso di controllo, tipo “a trovare il partner” o “a fare la spesa". "Sono orari facili” sottolineava il messaggio di invito alludendo alle prime ... Leggi su agi (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - Un'ottantina di persone, tutte di età tra i 40 e i 50 anni, che ballano e consumano alcolicinemmeno indossare la mascherina. E' l'incredibile scena presentatasi nel pomeriggio di domenica - ancora vigente la “zona arancione” per il Piemonte - agli agenti del commissariato di Rivoli. Teatro dell'happening danzante un locale di corso Francia, formalmente un circolo privato ma di fatto una discoteca, al cui interno stava avendo luogo unain palese violazione delle prescrizioni anti-Covid. L'appuntamento era stato organizzato mediante un tam-tam via whatsapp con indicazione del prezzo (“10 euro con un drink”) e le indicazioni delle “giustificazioni” da fornire in caso di controllo, tipo “a trovare il partner” o “a fare la spesa". "Sono orari facili” sottolineava il messaggio di invito alludendo alle prime ...

