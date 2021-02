Arrocco continuo Dalla riunione | sfogo terminale di Matteo Renzi | manca un' ora | questi vanno a fondo

(Di martedì 2 febbraio 2021)no poche ore, laal tavolo di maggioranza sul cosiddetto cronoprogramma dovrebbe finire per le 16 di oggi, martedì 2 febbraio. Ma lo scontro è totale. Si avvicina insomma il fallimento del mandato esplorativo concesso a Roberto Fico. Dopo le frizioni della vigilia su Mes e reddito di cittadinanza in primis, oggi nuovi e violentissimi scontri. A verbalizzare l'esito della due giorni di lavori sarà Loredana De Petris, capogruppo di Leu al Senato. Ma potrebbe dover verbalizzare un fallimento. Le ultime parole diparlano chiaro. Nella pausa ai lavori per pranzo, in unacon i parlamentari di Italia Viva, si è lamentato: "C'è unsui temi proposti da noi", ha sbottato. Insomma,lamenta una ...

stefanobezz : RT @Libero_official: A pochi minuti dal termine dei lavori sul #cronoprogramma, #Renzi lamenta l'ostilità nei confronti di #ItaliaViva: l'a… - PaoloCaminiti1 : RT @Libero_official: A pochi minuti dal termine dei lavori sul #cronoprogramma, #Renzi lamenta l'ostilità nei confronti di #ItaliaViva: l'a… - Libero_official : A pochi minuti dal termine dei lavori sul #cronoprogramma, #Renzi lamenta l'ostilità nei confronti di #ItaliaViva:… - MoniShantiRani : RT @Virus1979C: 'C'è un arrocco continuo sui temi proposti da noi'. Si è lamentato Matteo Renzi, durante la riunione coi parlamentari di It… - Virus1979C : 'C'è un arrocco continuo sui temi proposti da noi'. Si è lamentato Matteo Renzi, durante la riunione coi parlamenta… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrocco continuo

la Repubblica

Israele pare volare verso l'immunità di gregge, nonostante ilaumento dei contagi, mentre ... da distruttori del sistema a costruttori dell'). Non è forse questo il big reset ? E ci ...... Sergio Mattarella, e perché altrimenti nelle commissioni sarebbe un 'Vietnam'. Anche ...- Renzi - e - kairos - ora - o - mai - piu - no - all -- di - Conte_20210119_video_18342716.mp4 ...Si rafforza il pressing sul capo del governo per tagliare le ali alla prospettiva di una sfida frontale dagli esiti molto incerti. E tracciare la via stretta di un Conte Ter, convincendo innanzitutto ...E non delude le attese. Renzi attacca Conte, sottolinea che «serve un governo più forte» e definisce quello del premier un «arrocco dannoso per le istituzioni». Il premier, d’altro canto, in mattinata ...