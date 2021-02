Uomini e donne, le top news di oggi: Gianluca contro Gemma e Sophie in lacrime (Di lunedì 1 febbraio 2021) oggi, lunedì 1 febbraio 2021, nel pomeriggio di Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne, alla fine della fiera rivelatasi piuttosto movimentata. Le ultime news dal programma condotto da Maria De Filippi rivelano ai fan di un inaspettato scontro in trasmissione tra Gemma Galgani ed il nuovo cavaliere di nome Gianluca. Ma non solo. La tronista Sophie Codegoni è scoppiata in lacrime per il rapporto, ultimamente non semplicissimo, con il corteggiatore Giorgio Di Bonaventura, mentre in studio anche Armando Incarnato, per l’occasione rinominato «Padre Armando» dall’opinionista Tina Cipollari, si è scontrato con Gianni Sperti. Le news di oggi da Uomini e ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 1 febbraio 2021), lunedì 1 febbraio 2021, nel pomeriggio di Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di, alla fine della fiera rivelatasi piuttosto movimentata. Le ultimedal programma condotto da Maria De Filippi rivelano ai fan di un inaspettato sin trasmissione traGalgani ed il nuovo cavaliere di nome. Ma non solo. La tronistaCodegoni è scoppiata inper il rapporto, ultimamente non semplicissimo, con il corteggiatore Giorgio Di Bonaventura, mentre in studio anche Armando Incarnato, per l’occasione rinominato «Padre Armando» dall’opinionista Tina Cipollari, si è scontrato con Gianni Sperti. Ledidae ...

