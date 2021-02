Suning dice no a Bc Partners: l’Inter resta alla famiglia Zhang (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il gruppo Suning ha respinto l’offerta di Bc Partners per il rilevamento della quota di maggioranza dell’Inter: trattativa interrotta Il gruppo Suning ha respinto l’offerta di Bc Partners per il rilevamento della quota di maggioranza dell’Inter. Secondo quanto riportato dall’Ansa, «non ci sono mai stati i presupposti per la prosecuzione della trattativa sulla ricerca di un investitore dell’Inter». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il gruppoha respinto l’offerta di Bcper il rilevamento della quota di maggioranza del: trattativa interrotta Il gruppoha respinto l’offerta di Bcper il rilevamento della quota di maggioranza del. Secondo quanto riportato dall’Ansa, «non ci sono mai stati i presupposti per la prosecuzione della trattativa sulla ricerca di un investitore del». Leggi su Calcionews24.com

