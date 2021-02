Guarda caso, Festival e Rai graziano Fedez, l’«ambasciatore» di Conte. Il Codacons non ci sta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sanremo 2021, Fedez e il brano sul web: Festival e Rai lo graziano. Il caso è chiuso. Come tutti si aspettavano, forse lo stesso cantante. Dopo le polemiche seguite alla pubblicazione su Instagram di alcuni secondi del brano Chiamami per nome, e la richiesta da parte di alcuni di escludere l’artista dalla kermesse, arriva una “nota salva Fedez”. Una risoluzione ufficiale della vertenza, diffusa dalla Rai che, tra biasimo e perdono, asserisce che il rapper «l’ha fatta franca». Vediamo la nota nel dettaglio. Una comunicazione asciutta, che recita: «A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso. Contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara all’Ariston nella sezione Big, l’Organizzazione del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sanremo 2021,e il brano sul web:e Rai lo. Ilè chiuso. Come tutti si aspettavano, forse lo stesso cantante. Dopo le polemiche seguite alla pubblicazione su Instagram di alcuni secondi del brano Chiamami per nome, e la richiesta da parte di alcuni di escludere l’artista dalla kermesse, arriva una “nota salva”. Una risoluzione ufficiale della vertenza, diffusa dalla Rai che, tra biasimo e perdono, asserisce che il rapper «l’ha fatta franca». Vediamo la nota nel dettaglio. Una comunicazione asciutta, che recita: «A seguito del video postato su Instagram danella giornata del 30 gennaio scorso.nente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara all’Ariston nella sezione Big, l’Organizzazione del ...

