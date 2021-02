Amazon | codice sconto sul primo acquisto | ecco come funziona

Leggi su zon

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Importante novità da parte di: dal 25 gennaio al 7 febbraio è attivo unper i nuovi utenti e poter fare acquisti dallo shop ufficialedi 10 euro sugli acquisti grazie alPRIME10: è questa l’ultima novità apportata daper i suoi nuovi utenti. L’iniziativa è valida dal 25 gennaio scorso e sarà disponibile fino al 7 febbraio prossimo. Un piccolo risparmio per incentivare ancora i nuovi clienti idonei all’app di. Ilsarà disponibile dal momento in cui verrà effettuata una spesa minima di 30 euro nel carrello virtuale. L’offerta è valida solo per acquisti effettuati tramite appper telefoni iPhone o Android. Non è applicabile ad acquisti effettuati ...