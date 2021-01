Shoah, don Piccolo: “Giornata della memoria non sia solo un monumento, ma apra il cuore al dialogo verso gli altri” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra – “La Giornata della memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto non sia solo un monumento e un’astratta ammonizione di ciò che è stato, ma apra il cuore al dialogo e alla tolleranza tra i popoli”. È il monito ai giovani di don Luigi Piccolo, il parroco di Oliveto Citra, che nella Giornata della memoria, questa sera terrà un incontro online con giovani e famiglie della parrocchia della Valle del Sele, per rimarcare l’importanza del ricordo e il messaggio di pace contro ogni forma di discriminazione, razzismo e violenza, affinché gli orrori del nazifascismo non si ripetano mai più. “Sono convinto-spiega Don ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra – “Lain ricordo delle vittime dell’Olocausto non siaune un’astratta ammonizione di ciò che è stato, mailale alla tolleranza tra i popoli”. È il monito ai giovani di don Luigi, il parroco di Oliveto Citra, che nella, questa sera terrà un incontro online con giovani e famiglieparrocchiaValle del Sele, per rimarcare l’importanza del ricordo e il messaggio di pace contro ogni forma di discriminazione, razzismo e violenza, affinché gli orrori del nazifascismo non si ripetano mai più. “Sono convinto-spiega Don ...

Avvenire_Nei : Shoah. Le piccole ebree salvate da don Guido: «Quei disegni in cima alla chiesa...» - Don_Lazzara : #GiornataDellaMemoria2021. La memoria della #Shoah, non è solo un ricordo, ma un impegno a non ricadere mai più in… - Webmartetv : Augusta | Don Liggeri ricordato dal Comune nella Giornata della memoria - - ConAltriOcchi : Nel 1941 una quindicina di bimbe trovarono rifugio nella chiesa romana di #SantaMariaaiMonti. Il ricordo di… - don_angelino : RT @UniTeramo: Il 27 gennaio si celebra la #Giornatadellamemoria in ricordo delle vittime della Shoah. Per l'occasione @uniteramo ripropone… -

Ultime Notizie dalla rete : Shoah don Le piccole ebree salvate da don Guido: «Quei disegni in cima alla chiesa...» Avvenire Shoah, don Piccolo: “Giornata della memoria non sia solo un monumento, ma apra il cuore al dialogo verso gli altri”

Oliveto Citra – “La giornata della memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto non sia solo un monumento e un’astratta ammonizione di ciò che è stato, ma apra il cuore al dialogo e alla tolleranza ...

Maddaloni, Giornata della Memoria al “Villaggio dei Ragazzi”

Per non dimenticare l'orrore della Shoah, per ricordare le vittime dell'Olocausto e coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere i ...

Oliveto Citra – “La giornata della memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto non sia solo un monumento e un’astratta ammonizione di ciò che è stato, ma apra il cuore al dialogo e alla tolleranza ...Per non dimenticare l'orrore della Shoah, per ricordare le vittime dell'Olocausto e coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere i ...