ECHO VR | READY AT DAWN annuncia l’ECHO PASS

Ultime Notizie dalla rete : ECHO READY

IGN Italia

Ready at Dawn ha annunciato l’imminente arrivo di Echo Pass, il nuovo pass stagionale con cui i giocatori possono guadagnare nuove ricompense giocando a Echo ...I titoli in uscita per la realtà virtuale, perfetti per un'immersione in mondi e avventure mozzafiato. Indossate il vostro visore e tenetevi pronti a partire (e anche ad avere un po' di paura) ...