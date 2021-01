24 Ore Daytona: Cadillac in pole, Corvette prima in GTLM (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cadillac - Mazda - Cadillac - Acura, recita la griglia di partenza della 24 Ore di Daytona al via sabato prossimo. Sono le prime posizioni scritte dalla gara di qualifica corsa domenica, 100 minuti in ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 25 gennaio 2021)- Mazda -- Acura, recita la griglia di partenza della 24 Ore dial via sabato prossimo. Sono le prime posizioni scritte dalla gara di qualifica corsa domenica, 100 minuti in ...

V12Aspirato : P6 alla 24 Ore di Daytona ?? Di nuovo una buona prestazione per il team! Sono molto insoddisfatto della mia P11 in… - AutoMotoCorse : ENTRA NEL VIVO LA 24 ORE DI DAYTONA PER IL TEAM CETILAR RACING - SFCfinaleemilia : Questa settimana si torna di nuovo in pista: la 24 Ore di Daytona è la prima grande endurance del 2021. Tre gli equ… - matteopittaccio : RT @thelastcornerit: IMSA | Motul Pole 100: Vittoria per la Cadillac AER #31, è Pole alla 24 Ore di Daytona - - matteopittaccio : RT @thelastcornerit: IMSA | Motul Pole 100: Vittoria per la Cadillac AER #31, è Pole alla 24 Ore di Daytona - -