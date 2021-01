La storia di Roberta Siragusa 17 anni: uccisa, bruciata e buttata in un fosso dal fidanzato (Di domenica 24 gennaio 2021) Ancora una volta una di quelle storie che mai si vorrebbero raccontare. Arriva dalla Sicilia ( provincia di Palermo) la vicenda che vede due giovani protagonisti. E’ la storia di Roberta Siragusa uccisa dal suo fidanzato a soli 17 anni. A confessare di aver ucciso la ragazza, è stato proprio Pietro, il suo fidanzato, dopo aver anche indicato il posto in cui aveva cercato di nascondere il cadavere. Tutto è iniziato nella villetta di alcuni amici; nonostante i divieti imposti in questi giorni in Sicilia, i due ragazzi avevano incontrato altri amici. Pare che durante la serata, a causa di una scenata di gelosia, i due avessero litigato. Mai nessuno avrebbe però potuto immaginare il drammatico epilogo. E invece questa mattina Pietro Morreale, di 19 anni, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 24 gennaio 2021) Ancora una volta una di quelle storie che mai si vorrebbero raccontare. Arriva dalla Sicilia ( provincia di Palermo) la vicenda che vede due giovani protagonisti. E’ ladidal suoa soli 17. A confessare di aver ucciso la ragazza, è stato proprio Pietro, il suo, dopo aver anche indicato il posto in cui aveva cercato di nascondere il cadavere. Tutto è iniziato nella villetta di alcuni amici; nonostante i divieti imposti in questi giorni in Sicilia, i due ragazzi avevano incontrato altri amici. Pare che durante la serata, a causa di una scenata di gelosia, i due avessero litigato. Mai nessuno avrebbe però potuto immaginare il drammatico epilogo. E invece questa mattina Pietro Morreale, di 19, ...

