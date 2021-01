Infortunio Karamoh | problema fisico in Parma-Sampdoria

(Di domenica 24 gennaio 2021) Poco fortunato ilin questi mesi: nella gara contro laper Yannper luipoco fortunato in questo periodo e falcidiato dai problemi fisici. Yannè entrato all’inizio del secondo tempo per cercare di ribaltare la gara contro la. La sua gara dura pochissimo poichè all’80esimo è costretto al cambio a causa di unalla coscia sinistra. D’Aversa dunque deve ricorrere al cambio e mettere dentro Mihaila contro la. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Karamoh

Continuano i problemi in casa Parma, Roberto D'Aversa perde un altro giocatore per infortunio. Nel corso della gara contro la Sampdoria, il tecnico ha dovuto sostituire Yann Karamoh a causa di un prob ...Le probabili formazioni di Parma-Sampdoria. Nel Parma c'è subito l'esordio del nuovo acquisto Conti che ha già attirato l'interesse di tanti per le aste di riparazione del Fanta ...