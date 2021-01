Servizi segreti, Conte molla l’osso. E nomina i vicedirettori di Aise e Aisi. Renzi non commenta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sarà una coincidenza. Chissà. Giuseppe Conte finalmente molla l’ossa. E la dirigence degli 007 italiani torna al completo. Dopo mesi di tira e molla, tutte le caselle sono riempite. Ieri con la nomina dell’ambasciatore Piero Benassi a sottosegretario con Delega ai Servizi. Oggi con la firma del premier dei decreti di nomina di due vicedirettori all’Aise (Agenzia informazione e sicurezza esterna) e un vice all’Aisi (Agenzia informazione sicurezza interna). Che affiancheranno Mario Parente e Gianni Caravelli. Servizi, Conte nomina i vicedirettori di Aise e Aisi All’Aise Conte ha designato il generale ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sarà una coincidenza. Chissà. Giuseppefinalmentel’ossa. E la dirigence degli 007 italiani torna al completo. Dopo mesi di tira e, tutte le caselle sono riempite. Ieri con ladell’ambasciatore Piero Benassi a sottosegretario con Delega ai. Oggi con la firma del premier dei decreti didi dueall’(Agenzia informazione e sicurezza esterna) e un vice all’(Agenzia informazione sicurezza interna). Che affiancheranno Mario Parente e Gianni Caravelli.diAll’ha designato il generale ...

