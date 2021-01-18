Taaleri SolarWind II fund invests in two ready-to-build wind farms in Poland with a combined capacity of 51.4 MW (Di lunedì 18 gennaio 2021) It is estimated that the Taaleri Solarwind II fund will finance approximately 850 MW of renewable ... Today, Masdar is active in more than 30 countries, including the UAE, Jordan, Saudi Arabia, ... Leggi su padovanews
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