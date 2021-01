Raikkonen | un 2020 frustrante | ma fiducia nella squadra per il 2021

(Di giovedì 14 gennaio 2021) E' stato unper Kimi, abituato a battagliare in ben altre posizioni. Da tempo il finlandese non combatteva per evitare le ultimissime file, una cosa che gli era accaduta ...

Kimi Raikkonen ammette che il 2020 non è stata la stagione che si aspettava. Il pilota dell'Alfa Romeo ha chiuso con soli quattro punti in classifica, il suo minimo storico in quasi vent'anni di massi ...Nel 2021 il costruttore francese non fornirà le power unit ad alcun team cliente Il passaggio da parte della McLaren dalla Renault alla Mercedes per quanto concerne la fornitura delle power unit vedrà ...