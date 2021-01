Cagiva, all'asta la C593 del trionfo di Kocinsky a Laguna Seca (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Asfalto rovente, balle di fieno a fungere da barriere di 'sicurezza', paddock pieni, pubblico in visibilio: in mezzo a tutto ciò, un fulmine a tinte rosse e un numero che si staglia e arriva per primo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Asfalto rovente, balle di fieno a fungere da barriere di 'sicurezza', paddock pieni, pubblico in visibilio: in mezzo a tutto ciò, un fulmine a tinte rosse e un numero che si staglia e arriva per primo ...

motoblogit : All’asta la Cagiva C593 di Kocinski, la moto con cui vinse a Laguna Seca - albertoD996 : RT @gponedotcom: In vendita la Cagiva 500 con cui Kocinski vinse a Laguna Seca nel 1993: Andrà all'asta a Las Vegas a fine aprile ed è esat… - orsobruno77 : RT @gponedotcom: In vendita la Cagiva 500 con cui Kocinski vinse a Laguna Seca nel 1993: Andrà all'asta a Las Vegas a fine aprile ed è esat… - 1141900g : RT @gponedotcom: In vendita la Cagiva 500 con cui Kocinski vinse a Laguna Seca nel 1993: Andrà all'asta a Las Vegas a fine aprile ed è esat… - tanya_kaka : RT @gponedotcom: In vendita la Cagiva 500 con cui Kocinski vinse a Laguna Seca nel 1993: Andrà all'asta a Las Vegas a fine aprile ed è esat… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagiva all Voglia di due tempi: all’asta la Cagiva 500 di John Kocinski. Vinse a Laguna Seca nel ’93 La Gazzetta dello Sport Cagiva, all'asta la C593 del trionfo di Kocinsky a Laguna Seca

La moto che corse il Motomondiale 1993 e vinse il GP degli Stati Uniti con "Little John" sarà battuta da Mecum Auctions a Las Vegas la prossima primavera ...

Voglia di due tempi: all’asta la Cagiva 500 di John Kocinski. Vinse a Laguna Seca nel ’93

Fu un’impresa leggendaria quella di John Kocinski a Laguna Seca nel 1993: alla terza gara con la Cagiva 500 l’americano vinse in casa mandando in visibilio i tifosi italiani. Ora quella moto sarà batt ...

La moto che corse il Motomondiale 1993 e vinse il GP degli Stati Uniti con "Little John" sarà battuta da Mecum Auctions a Las Vegas la prossima primavera ...Fu un’impresa leggendaria quella di John Kocinski a Laguna Seca nel 1993: alla terza gara con la Cagiva 500 l’americano vinse in casa mandando in visibilio i tifosi italiani. Ora quella moto sarà batt ...