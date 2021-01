Dr Dre colpito da un aneurisma | «Sto bene»

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Dr. Dre, l’uomo che ha plasmato l’hip-hop fino a produrre quel che conosciamo oggi, è stato colpito da un aneurisma. «Grazie alla mia famiglia, agli amici e ai fan per l’interesse e gli auguri di pronta guarigione», ha scritto su Instagram il cinquantacinquenne, che in seguito ad un malore è stato trasferito al Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles.

La leggenda dell'hip hop Dr. Dre è stato ricoverato d'urgenza, ieri, martedì 5 gennaio, per un sospetto aneurisma cerebrale poi confermato dai medici. 'Sarò suori dall'ospedale e di nuovo a casa, un a ...