Non rispondeva più al telefono | in casa la tragica scoperta

Il suo telefono da giorni squillava a vuoto, la preoccupazione degli amici e poi la tragica scoperta nella sua casa. Polizia (Facebook)Emiliano Rossetto, 46enne padovano, è stato trovato privo di vita nel suo appartamento della città veneta. Da due giorni non rispondeva più alle chiamate di un conoscente, che preoccupato dalla prolungata assenza dell'uomo, ed insospettito dal fatto che nemmeno rispondesse al telefono ha avvertito le forze dell'ordine, che in collaborazione con i vigili del fuoco si sono recati presso l'abitazione dell'uomo, non ricevendo, chiaramente alcun riscontro dopo i primi tentativi di chiamata dall'esterno. Entrati in casa dell'uomo, lo hanno quindi trovato privo di vita. Gli operatori sanitari accertatisi che per lui non ci ...

Paolo Revelant, 77 anni, è deceduto per cause naturali. È successo nella frazione di Billerio, in Borgo Foranesi a Magnano ...

In stallo la verifica di governo, ora i fari sono puntati sul Senato

Non è ancora stato fissato il Consiglio dei ministri sul recovery plan, che comunque si terrà dopo l’Epifania. Prima dovrà esserci il chiarimento politico all’interno della maggioranza, perché in ques ...

