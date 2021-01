Alessandro Gassmann, la confessione inaspettata: “Faccio fatica a entrare in scena” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il grande attore e regista, Alessandro Gassmann, ha fatto una confessione inaspettata: “Faccio fatica a entrare in scena”, la toccante rivelazione. (fonte getty)Un grande attore, un grande regista: il talentuoso Alessandro Gassmann nasce a Roma, nel 1965. Il debutto da adolescente, una carriera straordinaria, un matrimonio felice. Padre di Leo, che si sta facendo strada nel panorama musicale. Il celebre interprete è uno dei volti più amati e apprezzati del cinema, del teatro, della televisione. Una dote naturale, quella di calarsi nei personaggi e dar loro vita, corpo ed anima. Alessandro Gassmann ha rivelato, alcuni anni fa, qualcosa riguardo alla sua vita e alla sua carriera: ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il grande attore e regista,, ha fatto una: “in”, la toccante rivelazione. (fonte getty)Un grande attore, un grande regista: il talentuosonasce a Roma, nel 1965. Il debutto da adolescente, una carriera straordinaria, un matrimonio felice. Padre di Leo, che si sta facendo strada nel panorama musicale. Il celebre interprete è uno dei volti più amati e apprezzati del cinema, del teatro, della televisione. Una dote naturale, quella di calarsi nei personaggi e dar loro vita, corpo ed anima.ha rivelato, alcuni anni fa, qualcosa riguardo alla sua vita e alla sua carriera: ...

export1937 : @Krous785 @a_meluzzi Secondo te Gassmann Alessandro e' un artista ? Non sa neanche da che parte e' girato e spara solo cialtronate. - Krous785 : @a_meluzzi Ce ne fossero di più di artisti con il suo coraggio, oggi avremmo una maggiore consapevolezza di ciò che… - Damiano_Pan : RT @TheHotCorn_: RE-VISIONI | La colpa, la storia, il passato: #NonOdiare di #MauroMancini arriva in streaming su @CHILI_IT. Ecco perché do… - TheHotCorn_ : RE-VISIONI | La colpa, la storia, il passato: #NonOdiare di #MauroMancini arriva in streaming su @CHILI_IT. Ecco pe… - RobertoMarchel7 : @Rocco_Papaleo @GassmanGassmann @MaxGazze Grande film... E l'accoppiata con Alessandro Gassmann funziona alla grand… -