Daydreamer anticipazioni: CAN “sequestra” SANEM per una gita in barca! (Di martedì 5 gennaio 2021) gita last minute in barca per Can Divit (Can Yaman) e SANEM Aydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer, le ali del sogno: a causa di una bugia di Yigit (Utku Ates), i due ex si troveranno infatti a trascorrere tanto tempo insieme. Si tratta di un escamotage che consentirà ai “piccioncini” di chiarire alcuni aspetti rimasti in sospeso della loro relazione… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Yigit vuole sposare SANEM ad ogni costo Se avete letto i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete già che Yigit chiederà a SANEM di sposarlo quando scoprirà grazie a Huma (Ipek Tenolcay) che Can non dispone dei filmati della videosorveglianza registrati un anno prima, in grado di dimostrare che era stato lui ad incendiare il manoscritto della Aydin. ... Leggi su tvsoap (Di martedì 5 gennaio 2021)last minute in barca per Can Divit (Can Yaman) eAydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di, le ali del sogno: a causa di una bugia di Yigit (Utku Ates), i due ex si troveranno infatti a trascorrere tanto tempo insieme. Si tratta di un escamotage che consentirà ai “piccioncini” di chiarire alcuni aspetti rimasti in sospeso della loro relazione…– Le Ali del Sogno, news: Yigit vuole sposaread ogni costo Se avete letto i nostri post dedicati alle, sapete già che Yigit chiederà adi sposarlo quando scoprirà grazie a Huma (Ipek Tenolcay) che Can non dispone dei filmati della videosorveglianza registrati un anno prima, in grado di dimostrare che era stato lui ad incendiare il manoscritto della Aydin. ...

SoapturcheTv : Daydreamer anticipazioni puntate 94,95,96 del 7 Gennaio 2021 in prima serata - infoitcultura : Daydreamer 4 gennaio-Anticipazioni di oggi, su La5 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni turche: Sanem viene investita per colpa di Can - infoitcultura : Daydreamer 5 gennaio: anticipazioni di domani su La5 - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: EMRE trova un lavoro ma… -