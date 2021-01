Ragazza prepara una torta con la marijuana light per scherzo: tutta la famiglia all’ospedale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ha preparato una torta “tenerina”, tipica della zona di Ferrara, ma nell’impasto ha aggiunto un ingrediente segreto: marijuana light, che una giovane di 25 anni ha inserito di nascosto nella preparazione del dolce. La torta è stata poi regalata alla famiglia di una sua amica. Doveva trattarsi di uno scherzo che, però, è andato a finire male: dopo aver mangiato il dolce, tutta la famiglia si è sentita male ed è stato necessario l’intervento dei soccorritori del 118. La madre, 58 anni, è stata anche ricoverata in ospedale. La prima a sentirsi male è stata proprio la donna, seguita dal marito di 60 anni e dalla figlia di 30. Insieme al 118 sono intervenuti nell’abitazione a San Vito di Ostellato anche i carabinieri per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Hato una“tenerina”, tipica della zona di Ferrara, ma nell’impasto ha aggiunto un ingrediente segreto:, che una giovane di 25 anni ha inserito di nascosto nellazione del dolce. Laè stata poi regalata alladi una sua amica. Doveva trattarsi di unoche, però, è andato a finire male: dopo aver mangiato il dolce,lasi è sentita male ed è stato necessario l’intervento dei soccorritori del 118. La madre, 58 anni, è stata anche ricoverata in ospedale. La prima a sentirsi male è stata proprio la donna, seguita dal marito di 60 anni e dalla figlia di 30. Insieme al 118 sono intervenuti nell’abitazione a San Vito di Ostellato anche i carabinieri per ...

