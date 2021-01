Milleproroghe 2020, Anief presenta le sue proposte per la scuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’ultima legge approvata nel 2020 è il Milleproroghe che, fra le altre cose, proroga al 31 marzo lo stato d’emergenza. Questo significa che, nella scuola, gli organi collegiali dovranno riunirsi ancora a distanza e continueranno a valere le regole sul distanziamento sociale. La lotta contro il Covid ha visto iniziare le prime vaccinazioni, ma nel Milleproroghe mancano alcuni provvedimenti essenziali per la scuola. Per il sindacato Anief manca ad esempio una norma che disponga la proroga della possibilità di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), dopo che nel 2020 è stato raggiunto il record quinquennale delle cattedre assegnate in supplenza. “Ad oggi l’inserimento nelle GAE per il personale precario rimane l’unica possibilità per poter ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’ultima legge approvata nelè ilche, fra le altre cose, proroga al 31 marzo lo stato d’emergenza. Questo significa che, nella, gli organi collegiali dovranno riunirsi ancora a distanza e continueranno a valere le regole sul distanziamento sociale. La lotta contro il Covid ha visto iniziare le prime vaccinazioni, ma nelmancano alcuni provvedimenti essenziali per la. Per il sindacatomanca ad esempio una norma che disponga la proroga della possibilità di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), dopo che nelè stato raggiunto il record quinquennale delle cattedre assegnate in supplenza. “Ad oggi l’inserimento nelle GAE per il personale precario rimane l’unica possibilità per poter ...

