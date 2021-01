Dakar 2021 | Risultati e classifiche dopo la seconda tappa

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Si è chiusa ladella, una frazione che prevedeva457 chilometri cronometrati. Stravolgimenti nella clasiffica moto: lo spagnolo Joan Barreda (Honda) ha conquistato laprova, diventantoil nuovo leader della. Battaglia in casa Mini tra le auto. Il francese Stéphane Peterhansel strappa a Carlos Sainz la leadership nella classifica generale al termine della. Tra i quad, il francese Alexandre Giroud (Team Giroud) è al comando, mentre per quanto riguarda i camaion Dmitry Sotnikov/Ruslan Akhmadeev/Ilgiz Akhmetziano sono al comando. 1) 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM08H 15? 38”2) 1 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM08H 22? 01” + 00H 06? 23”3) 18 (BWA) ...

