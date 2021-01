Il «brutto gesto» del principe Harry (e di Meghan Markle) verso Carlo d’Inghilterra (Di domenica 3 gennaio 2021) Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno appena inaugurato la pagina web della loro fondazione, Archewell, ed è già polemica. Per via di due foto che fanno da sfondo a una «Lettera per il 2021» pubblicata sul sito. Nelle immagini appare Meghan bambina tra le braccia di mamma Doria Ragland, e il piccolo Harry sulle spalle di mamma Diana a Highgrove, nel Gloucestershire, nel luglio 1986. Leggi su vanityfair (Di domenica 3 gennaio 2021) Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno appena inaugurato la pagina web della loro fondazione, Archewell, ed è già polemica. Per via di due foto che fanno da sfondo a una «Lettera per il 2021» pubblicata sul sito. Nelle immagini appare Meghan bambina tra le braccia di mamma Doria Ragland, e il piccolo Harry sulle spalle di mamma Diana a Highgrove, nel Gloucestershire, nel luglio 1986.

Ultime Notizie dalla rete : brutto gesto Eccellenza C. Antella '99, brutto gesto da parte di ignoti nei confronti della società Tuttocampo Il «brutto gesto» del principe Harry (e di Meghan Markle) verso Carlo d'Inghilterra

Sul sito di Archewell campeggiano, in apertura, le foto dei Sussex bambini con le rispettive mamme: lady Diana e Doria Ragland. Nessuna traccia di papà Charles. Una scelta che gli esperti reali interp ...

