Sondaggio su Conte, il 2021 comincia con una mazzata: l'87% degli italiani non ha più fiducia in lui (Di sabato 2 gennaio 2021) . Parte male il nuovo anno del premier Conte. A rovinargli le feste, oltre a Matteo Renzi che minaccia la crisi un giorno sì e l'altro pure. E che annuncia di non avere problemi a passare all'opposizione, ci si mette anche un'indagine che gli sbatte in faccia, con la veridicità della matematica percentuale, che appena il 13% degli italiani continua, nonostante tutto, a riporre la propria fiducia in lui. Impostazione, calcolo e risoluzione, per gli elettori la risposta al problema sembra essere una sola: tornare alle urne per mandare a casa il governo giallorosso. Sondaggio, la fiducia degli italiani per Conte è al minimo Una mazzata politica, arrivata a Conte dall'indagine sociologica, che grava come ...

