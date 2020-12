Hong Kong, torna in carcere il magnate dei media pro-democrazia Jimmy Lai. Per Pechino è un «traditore» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Jimmy Lai, magnate dei media di Hong Kong e attivista pro-democrazia, torna in carcere in attesa del processo. A deciderlo è stata la Corte suprema, su richiesta della pubblica accusa. Sull’uomo, 73 anni, attivista milionario pro-democrazia e fondatore di Next Digital, il gruppo che pubblica il tabloid Apple Daily (uno dei giornali più critici nei confronti del governo di Hong Kong, ndr), pende l’accusa – insieme ad altri due manager della sua holding – di frode legata legata all’uso degli immobili adibiti a uffici delle sue società, presi in locazione da una compagnia del governo di Hong Kong. Il magnate, arrestato all’inizio di dicembre, era stato ... Leggi su open.online (Di giovedì 31 dicembre 2020)Lai,deidie attivista pro-inin attesa del processo. A deciderlo è stata la Corte suprema, su richiesta della pubblica accusa. Sull’uomo, 73 anni, attivista milionario pro-e fondatore di Next Digital, il gruppo che pubblica il tabloid Apple Daily (uno dei giornali più critici nei confronti del governo di, ndr), pende l’accusa – insieme ad altri due manager della sua holding – di frode legata legata all’uso degli immobili adibiti a uffici delle sue società, presi in locazione da una compagnia del governo di. Il, arrestato all’inizio di dicembre, era stato ...

