2020 | l’anno più difficile per i disabili

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Teatro, karate, lezioni di autonomia: tutto azzerato da marzo. La scuola, a distanza. Alberto, 17 anni, è un ragazzo con la sindrome di Down iscritto in quarta in un istituto alberghiero. Da sempre vivace, pieno di amici, con tanta voglia di vivere e di fare, amatissimo dai genitori e dal fratello, ora è prostrato dall’immobilità forzata. Il giorno del suo compleanno ha scritto ai compagni: «Sto rinunciando alla mia vita». «Mio figlio non ne può più, continua a chiedere quando finirà» dice la madre Autilia Avagliano, presidente della sezione campana di Apdd (Associazione persone con sindrome di Down età intellettiva) che ad Alberto ha dedicato il libro Din Don Down (Marlin edizioni). «Quest’anno tutti gli adolescenti hanno sofferto. Icome lui il doppio, perché la prossimità è la ragion d’essere della didattica, e la Dad (Didattica a ...