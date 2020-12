Sci di fondo, Petter Northug condannato a sette mesi di reclusione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Arrivano novità importanti sul conto del Petter Northug, ex atleta di sci di fondo e vincitore di 4 medaglie olimpiche (2 ori, 1 argento e 1 bronzo) e 16 mondiali (13 ori e 3 argenti). Il 34enne norvegese, ritiratosi dalle scene delle nevi il 12 dicembre del 2018, è stato condannato a sette mesi di reclusione incondizionata. Una decisione presa dal tribunale distrettuale di Oslo per guida pericolosa, utilizzo del telefono in auto e possesso di droga, mentre era già decaduta l’accusa di essere al volante sotto effetto di stupefacenti. Northug aveva superato di oltre 90 km/h il limite di velocità andando a 203 dove il massimo consentito era di 110 e filmandosi anche con la videocamera del proprio cellulare. Oltre alla reclusione, allo ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) Arrivano novità importanti sul conto del, ex atleta di sci die vincitore di 4 medaglie olimpiche (2 ori, 1 argento e 1 bronzo) e 16 mondiali (13 ori e 3 argenti). Il 34enne norvegese, ritiratosi dalle scene delle nevi il 12 dicembre del 2018, è statodiincondizionata. Una decisione presa dal tribunale distrettuale di Oslo per guida pericolosa, utilizzo del telefono in auto e possesso di droga, mentre era già decaduta l’accusa di essere al volante sotto effetto di stupefacenti.aveva superato di oltre 90 km/h il limite di velocità andando a 203 dove il massimo consentito era di 110 e filmandosi anche con la videocamera del proprio cellulare. Oltre alla, allo ...

