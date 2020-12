Legrottaglie a ISP: “Per lo scudetto in pole Inter e Juve ma questo Milan può vincerlo” (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’ex difensore di Juventus e Milan Nicola Legrottaglie ha detto la sua a Itasportpress.it sulla corsa scudetto. “Se analizziamo la squadra bianconera sappiamo bene che c'è sempre la pressione perchè gli obiettivi a fine stagione devono essere raggiunti. Non sappiamo se il nuovo tecnico Andrea Pirlo possa allungare la striscia di titoli nazionali ma puo’ starci di non riuscirci. Del resto ad Allegri fu chiesta la Champions League che non arrivò. Andrea però ha iniziato bene e ha trasferito in breve tempo le sue idee tattiche alla squadra. Pur non avendo esperienza, come succede a tutti i tecnici giovani, non è uno sprovveduto avendo giocato ad alti livelli per anni. Naturalmente viene aiutato e supportato dalla società e i risultati sono anche frutto della grande collaborazione tra tutte le componenti".caption ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’ex difensore dintus eNicolaha detto la sua a Itasportpress.it sulla corsa. “Se analizziamo la squadra bianconera sappiamo bene che c'è sempre la pressione perchè gli obiettivi a fine stagione devono essere raggiunti. Non sappiamo se il nuovo tecnico Andrea Pirlo possa allungare la striscia di titoli nazionali ma puo’ starci di non riuscirci. Del resto ad Allegri fu chiesta la Champions League che non arrivò. Andrea però ha iniziato bene e ha trasferito in breve tempo le sue idee tattiche alla squadra. Pur non avendo esperienza, come succede a tutti i tecnici giovani, non è uno sprovveduto avendo giocato ad alti livelli per anni. Naturalmente viene aiutato e supportato dalla società e i risultati sono anche frutto della grande collaborazione tra tutte le componenti".caption ...

L'ex difensore di Juventus e Milan Nicola Legrottaglie ha detto la sua a Itasportpress.it sulla corsa scudetto. "Se analizziamo la squadra bianconera sappiamo bene che c'è sempre la pressione perchè g ...

