Canale artificiale ‘Regi Lagni’ | controlli dei carabinieri | diverse le sanzioni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNel corso del mese di dicembre è stata intrapresa daidel Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari una complessa campagna ditesi a reprimere fenomeni di abbandono di rifiuti nonché di illeciti sversamenti di reflui civili ed industriali nel Bacino Idrografico deldei “Regi Lagni”. Il bacino dei Regi Lagni, che si estende per circa 1398 kmq., è costituito da un articolato sistema di canali artificiali, realizzati a partire dal 1600 per consentire la bonifica dell’agro campano, che raccoglie le acque alte di un esteso ambito montano che comprende i versanti dei Monti Tifatini, dei Monti di Avella, dei Monti di Sarno e del Monte Somma. Il corso d’acqua principale interamente, che procede per circa 55 km nella ...