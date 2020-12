Ma mi Filippo Facci il piacere!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) “La vita non sbaglia mai: ognuno ha laa che si merita”, così diceva Federico Fellini, e “laa di” è la gloriosa conferma di questa lapidaria affermazione di un genio. Non che Fellini fosse un triviale lombrosiano, qui si tratta di quello che sei, e quello che sei ti forma laa, l’espressione, la piega delle labbra, le rughe anche. Ci sono facce che io detesto a prima vista, intuisco subito lo stigma dell’ipocrisia e della prepotenza, ma soprattutto la vacuità e la volgarità. Mi sbaglio raramente su queste prime impressioni. Sullaa diè facile leggere quello che è stato: un craxiano ad personam, come lui stesso si definisce. Vi ricordate Craxi? Io abitavo in viale Coni Zugna, vicino a via Vincenzo Foppa dove c’era la casa di ...