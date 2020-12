Paragone | “Conte deve riferire in parlamento sulla norma per il suocero Serve chiarezza”

Leggi su ilparagone

(Di sabato 12 dicembre 2020) Il leader di ItalExit, Gianluigi, si dice pronto a dar battaglia per fare chiarezza su un caso passato in sordina e che riguarda molto da vicino il premier Conte. Sempre più preda da un delirio da “pieni poteri”, Conte adesso finiscegraticola per una “leggina”, che puzza tanto di “ad personam”, che avrebbe salvato ilda una condanna per peculato. Cesare Paladino, il papà della compagna di Conte, è gestore dell’Hotel Plaza di Roma. Paladino, come ha riportato per primo Il Corriere della Sera, ha ottenuto pochi giorni fa la revoca della sentenza di patteggiamento a un anno e due mesi di reclusione con l’accusa di peculato. L’imprenditore non aveva versato due milioni di euro in tassa di soggiorno al Comune di Roma tra il 2014 e il 2018. Quindi – e qui c’è un altro tocco di “magia” di questa controversa era ...